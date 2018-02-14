انظر إلى الطيران الأميركي يدمر دبابة روسية في سوريا

ظهر فيديو اليوم الأربعاء لمقاتلة أميركية وهي تدمر دبابة T-72 روسية السبت الماضي في الشرق السوري، في غارة جاءت بعد أيام من قصف أميركي قتل مساء الأربعاء وصباح الخميس الماضيين أكثر من 100 مسلح من مليشيات يدعمها نظام الأسد، وأحبط مع قوات محلية مدعومة من قوات التحالف بقيادة واشنطن، هجوما كبيرا كانت تعده تلك المليشيات، المكوّن بعضها من مرتزقة روس، زودهم النظام بالثقيل من أسلحته، وبينها الدبابة التي دمرتها الطائرة الأميركية قرب بلدة "طابية الجزيرة" بمحافظة دير الزور، بحسب ما نرى فيديو عن الاتيان عليها كليا أدناه.

وكان مسؤول أميركي، طلب من "رويترز" عدم ذكر اسمه، قال عن غارات الأربعاء والخميس الماضيين، إن "القوات الموالية للنظام السوري كانت تضم نحو 500 فرد في تشكيل كبير مترجل تدعمهم مدفعية ودبابات وأنظمة صواريخ متعددة الفوهات وقذائف مورتر" مضيفا أن الغارات استهدفت قوات موالية للنظام السوري، إثر هجوم شنته على وحدات من #قوات_سوريا_الديمقراطية المدعومة أميركيا، وعلى بعد 8 كيلومترات شرقي نهر الفرات "وهو خط فاصل لمنطقة خفض التصعيد" المتفق عليها مع روسيا.

أما الدبابة التي دمرتها الطائرة الأميركية، فنفى متحدث باسم الكرملين علم الحكومة الروسية بها، كما بمقتل مواطنين روس، طبقا لما قرأت "العربية.نت" عنها وعن الفيديو في موقع صحيفة Daily Mail البريطانية اليوم، والتي عرضته من دون ذكر لمصدره. كما نفى المتحدث علم الحكومة الروسية بوجود مرتزقة روس في سوريا، ممن ذكرت تقارير سابقة أن 600 منهم تم قتلهم حتى الآن.