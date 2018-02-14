بعد التصعيد.. أول قافلة مساعدات تدخل الغوطة الشرقية

دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب #دمشق الأربعاء، هي الأولى منذ أشهر، وتأتي بعد الغارات الدموية التي استهدفت المنطقة، الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا في تغريدة على موقع تويتر "عبرت أول قافلة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري لهذا العام خطوط النزاع باتجاه النشابية في #الغوطة_الشرقية".

وتقل القافلة وهي الأولى التي تدخل المنطقة منذ آواخر تشرين الثاني/نوفمبر "مواد غذائية ومستلزمات صحية لـ7200 شخص" محاصرين.

يذكر أن الغوطة الشرقية تعرضت منذ مطلع الأسبوع الماضي وعلى مدة خمسة أيام متواصلة لتصعيد في الغارات التي شنتها قوات النظام، ما تسبب بمقتل 250 مدنياً وإصابة أكثر من 775 آخرين بجروح.

ويأتي إدخال قافلة المساعدات إلى الغوطة الشرقية بعد دعوة الأمم المتحدة في السادس من الشهر الحالي إلى "وقف فوري للأعمال العدائية لمدة شهر كامل" في جميع أنحاء سوريا، "للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى".

ومنذ العام 2013، فرضت قوات النظام حصاراً محكماً على الغوطة التي تعد راهناً آخر معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق. ويزيد التصعيد الذي يتجدد بين الحين والآخر من معاناة نحو 400 ألف مدني يعيشون في المنطقة وسط نقص فادح في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.