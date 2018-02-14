تيلرسون: على إيران أن تسحب ميليشياتها من سوريا

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن على إيران أن تسحب ميليشياتها من سوريا. وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من عمان، قبيل لقائه الملك الأردني: "إن بلاده قلقة تجاه الاشتباك الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا".

وأضاف:" الحل في سوريا يجب أن يكون وفق القرار 2254 وجنيف".

كما شكر الأردن على استقبال الكثير من النازحين السوريين.

من جهته، قال علي أكبر ولايتي، المساعد الكبير للزعيم الأعلى الإيراني، اليوم الأربعاء، إن التواجد العسكري الإيراني في سوريا مشروع، وجاء بناء على دعوة من نظام الأسد.

ونقلت عنه وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء قوله ردا على سؤال عن تصريحات تيلرسون "من يجب أن يغادروا سوريا هم من دخلوها دون إذن من النظام السوري.

وفي الموضوع اللبناني، أكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة تدعم لبنان ديمقراطياً حراً بعيداً عن نفوذ أي طرف. واعتبر أن لبنان يتخذ خطوات إيجابية بشأن عدم مشاركة #حزب_الله في النزاعات.

أما بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووضع القدس، فأكد أن الوضع النهائي للقدس وحدودها أمر عائد للأطراف المعنية، مشدداً على أن الرئيس ترمب ملتزم بالسلام في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بمسألة الأونروا والمساعدات المقدمة إلى تلك المنظمة الأممية، قال تيلرسون: "نحن بحاجة لإيجاد حل طويل الأمد بخصوص الأونروا".

وأضاف: "أطلقنا 60 مليار دولار للأونروا، لكن لسنا وحدنا من يموّل المنظمة الأممية لغوث اللاجئين الفلسطينيين".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأردني أن لا خيار للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط غير حل الدولتين. كما أكد أن الولايات المتحدة كانت دائما صديقا حميما للأردن.

وقال:"نواصل التعاون مع شركائنا الأميركيين بخصوص القدس".