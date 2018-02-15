الدفاع الجوي للنظام السوري يتصدى لطائرات إسرائيلية

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية للنظام السوري "تصدت" لطائرات استطلاع #إسرائيلية في جنوب البلاد، في ساعة متأخرة من الأربعاء.

وأوردت "سانا"، في خبر عاجل "الدفاعات السورية أجبرت #طائرات_استطلاع إسرائيلية فوق #القنيطرة على مغادرة الأجواء".

وقالت دمشق إن المواجهة المذكورة حدثت في أجواء منطقة القنيطرة في جنوب #سوريا، وهي الثانية خلال أيام قليلة.

والسبت الماضي أسقطت أنظمة الدفاع الجوي لدمشق #مقاتلة_إسرائيلية من طراز اف 16.

وبدأت الأحداث نهاية الأسبوع الماضي بإسقاط الجيش الإسرائيلي طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً، ثم قامت مقاتلات إسرائيلية بضرب أهداف داخل سوريا، منها عربة إطلاق الطائرة الإيرانية، وتعرضت الطائرات الإسرائيلية لنيران مكثفة من الدفاع الجوي للنظام السوري، ما أسفر عن تدمير المقاتلة، وإصابة طيارين إسرائيليين اثنين.

ونقل التلفزيون السوري التابع للنظام عن مصدر عسكري قوله إن الدفاع الجوي تصدى للهجوم الإسرائيلي، السبت الماضي، وأصاب أكثر من طائرة، موضحاً أن الغارات الإسرائيلية استهدفت إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى بسوريا.