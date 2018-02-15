سوريا.. مقتل 7 مدنيين في استهداف لقريتين في إدلب

قُتل سبعة مدنيين على الأقل وأصيب 10 بجروح جراء قصف مساء الأربعاء استهدف مناطق في ريف #إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال الدفاع المدني إن مقاتلة نفذت غارات على قرية معرة حرمة، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين معظمهم أطفال ونساء. كما استهدف القصف مستشفى الأطفال والنساء في قرية حاس.

وأوضح مسؤول في الدفاع المدني أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لأن حالة بعض المصابين حرجة.

من جهتها، أكدت مصادر في المعارضة السورية لوكالة "الأناضول" أن مقاتلة روسية انطلقت في ساعات المساء من مطار حميميم وقصفت عدة قرى منها معرة حرمة وحاس.

وتشكل إدلب، مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانا في 2017، بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران.

وصعّدت روسيا هجماتها في إدلب خلال الأشهر الأخيرة لدعم حملة لقوات النظام والميليشيات المتحالفة معه للتوغل في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المعارضة.