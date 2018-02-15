مقتل ضابط كبير يعمل بإدارة الحرب الكيمياوية في سوريا

وسط تكتّم رسمي شديد، أعلن أنصار النظام السوري عن مقتل اللواء أحمد محمد حسينو، أمس الأربعاء، دون إيضاح ملابسات مقتله.

ويشغل اللواء حسينو، منصب نائب مدير إدارة كلية الحرب الكيمياوية التابعة لجيش النظام السوري.

فيما لم يعرف مكان مقتله، أو الطريقة التي قتل بها، فقد قامت صفحات تابعة لنظام الأسد، على فيسبوك، بنشر صور من تشييع اللواء، في مسقط رأسه في مدينة الزقزقانية التابعة لمحافظة إدلب، شمال سوريا، حسب تلك الصفحات.

وعرف أن اللواء المذكور، هو من سكّان محافظة اللاذقية ويقيم فيها منذ مدة، علماً أنه انحدر من إدلب. ويتم تعريفه بنبأ مصرعه، بأنه "رئيس أركان" أيضاً، دون إيضاح ما إذا كان #رئيس_أركان_كلية_الحرب_الكيميائية، أم لا، أم إنه منصب إداري آخر له دون تحديد مكانه.

وورد على صفحات التواصل الاجتماعي، أن اللواء حسينو كان شغل منصب رئيس فرع الكيمياء في الفرقة الرابعة التابعة لحرس النظام الجمهوري ويرأسها شقيق رئيس النظام، اللواء ماهر الأسد.

وقالت بعض الصفحات التابعة للمعارضة السورية، إن اللواء حسينو كان على رأس عمله عندما قامت الفرقة الرابعة بمجزرة الغوطة عام 2013، حيث كان رئيساً لفرع الكيمياء فيها وقت حصول المجزرة.

وأوردت مصادر ناشطين سوريين معارضين خبر مقتل اللواء حسينو، على أنه تم بظروف غامضة، خصوصاً أن الصفحات الموالية لنظام الأسد، اكتفت بالإشارة إلى مقتله دون أن تحدد المكان والزمان والطريقة.

وقالت صفحات فيسبوكية موالية للنظام السوري، إنه تم تشييع اللواء المذكور، الأربعاء، في قريته الزقزقانية، ونشرت صورا للتشييع الذي تم في شكل رسمي على ما أظهرته الصور.

وورد في تعليقات ناشطين سوريين على خبر مقتل #حسينو، أنه قتل في ريف دمشق، وتعليقات أخرى رجحت مقتله بعملية عسكرية أو قصف دون التأكد من المصدر.

ولفت في هذا السياق، إحجام النظام السوري عن ذكر طريقة مقتل حسينو، وكذلك أنصار النظام الذين اكتفوا بالإشارة إلى مصرعه فقط.

ومدرسة الحرب الكيميائية، تأسست في سوريا عام 1971، ثم قام حافظ الأسد بتغيير اسمها إلى #كلية_الحرب_الكيميائية في عام 1978. ثم قام نظام بشار الأسد بتحويل اسمها إلى "كلية الوقاية الكيميائية" عام 2013.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، الثلاثاء، أن بلاده ستقوم بتوجيه ضربات عسكرية في حال استخدمت الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين في سوريا، فيما أحبطت #روسيا كل محاولات الدول الغربية في مجلس الأمن، لإدانة الهجمات التي شنها جيش الأسد بالأسلحة الكيمياوية ضد السوريين.

وأدى قيام جيش النظام السوري بقصف "خان شيخون" الإدلبية، بالسلاح الكيمياوي في إبريل من عام 2017 إلى مقتل وإصابة المئات، في حادثة هزت الرأي العام في جميع أنحاء العالم، ما حدا بالإدارة الأميركية لتوجيه ضربة عسكرية "عقابية" للمطار العسكري الذي أقلعت منه طائرات النظام لقصف المدينة، وهو مطار "الشعيرات" الذي يقع وسط البلاد.