موسكو تعترف: مقتل 5 مدنيين روس في ضربات للتحالف بسوريا

أعلنت #موسكو الخميس، أنها ترجح مقتل خمسة مواطنين روس في الضربات التي شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على قوات موالية للنظام السوري الأسبوع الماضي، معترفةً للمرة الأولى بسقوط ضحايا غير عسكريين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "بحسب المعلومات الأولية، يمكننا الحديث عن مقتل خمسة أشخاص يرجح أنهم رعايا من الاتحاد الروسي بسبب المواجهة المسلحة التي لا تزال أسبابها قيد الدرس".

وأضافت: "الافتراض هو أن هؤلاء مواطنون روس. لكن يتعين التحقق من كل ذلك ولاسيما بالطبع من جنسياتهم. هل هم فعلا مواطنون من روسيا أم من دول أخرى؟".

وأضافت في إشارة إلى قتلى سقطوا في اشتباكات يوم السابع من فبراير/شباط قرب مدينة دير الزور السورية "هؤلاء ليسوا أفرادا في الجيش الروسي".

وكان شركاء لمتعاقدين عسكريين خصوصيين من روسيا يحاربون في صف قوات النظام في سوريا قد قالوا إن هناك خسائر على نطاق واسع في صفوف المتعاقدين بعد أن اشتبكت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مع قوات مؤيدة للنظام في محافظة دير الزور يوم 7 فبراير/شباط.

وقالت زاخاروفا إن تقارير إعلامية بشأن سقوط عشرات أو مئات القتلى من #الروس في #سوريا "مضللة".

وبحسب البنتاغون فإن 100 مقاتل على الأقل من القوات الموالية للنظام قتلوا في هذه الضربات التي شنت ردا على هجوم ضد مقر لقيادة قوات سوريا الديمقراطية.

وإثر هذا الهجوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وجود "أي عسكري روسي في دير الزور".

لكن وسائل الإعلام الروسية أكدت أن العديد من الروس يقاتلون في سوريا كمرتزقة وخصوصا لصالح شركة عسكرية خاصة تدعى "مجموعة واغنر".