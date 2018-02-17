تركيا متهمة باستخدام "الكيمياوي" في عفرين وأنقرة تنفي

قالت وسائل إعلام كردية سورية، السبت، إن 6 مدنيين عانوا من صعوبات في التنفس عقب ما قالوا إنه هجوم بغاز سام شنته #تركيا على بلدة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد.

ونقلت وسائل الإعلام عن أطباء محليين في عفرين قولهم، إن المستشفى استقبل 6 حالات لأشخاص يعانون من ضيق في التنفس والقيء والطفح الجلدي. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أطباء محليين في تقريره.

ولم يتسن التأكد من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

ولم يعلق #الجيش_التركي على هذه الأنباء، السبت، لكنه أعلن سابقاً أنه لا يستخدم أية أسلحة كيمياوية أو ذخائر أخرى محظورة في عملية عفرين، وقال إن "القوات المسلحة التركية لا تحتفظ بهذه الذخائر في مخزونها".

يشار إلى أن الجيش التركي شن عملية عسكرية جوية وبرية على عفرين بشمال غرب #سوريا يوم 20 كانون الثاني/يناير.

ولفت إلى أن العملية تهدف إلى طرد الميليشيات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب، من هذا الجيب. وتعتبر أنقرة هذه الميليشيات جماعة إرهابية وامتداداً للمتمردين الأكراد الذين يشنون قتالاً داخل تركيا.

لكن مصدراً دبلوماسياً تركياً نفى، في وقت لاحق، أن تكون بلاده استخدمت أسلحة كيمياوية قط، في عملياتها بسوريا وأكد أنها "تراعي تماماً المدنيين".

وقال المصدر "هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة. تركيا لم تستخدم قط أسلحة كيمياوية. نراعي تماماً المدنيين في عملية #غصن_الزيتون".



ووصف المصدر أيضا الاتهامات بإصابة ستة مدنيين فيما يشتبه أنه هجوم بالغاز "بالدعاية السوداء".