تركيا تتحدث عن جيش سوري وطني.. 11 فصيلا من "الحر"

يتشكل هيكل جديد لفصائل #الجيش_السوري_الحر في إدلب على غرار فصائل #درع_الفرات شمال حلب.

وكشفت مصادر في #المعارضة_السورية بأن #تركيا ستدعم عسكريا 11 فصيلا من الجيش الحر في محافظة إدلب بالمناطق الخارجة عن سيطرة #جبهة_النصرة.

وبينت المصادر أن الهيكلية الجديدة تعتمد الفصل بين نشاط الجيش الجديد في الريف الشرقي لإدلب، ونشاطه في منطقة #عفرين.

وتعد الهيكلية الجديدة بحسب المصادر العسكرية خطوة أولى على طريق تشكيل "جيش وطني" سوري جديد.

وسيباشر نشاطه في إدلب بعد نشر نقاط المراقبة التركية في تلك المحافظة، وسيحظى الهيكل الجديد للجيش الحر في إدلب بدعم مالي من الحكومة التركية بدلا من الدعم الأميركي.

وسيتم تقديم الدعم المالي للفصائل شهريا.

ويذكر أن فصائل الجيش الحر لم تتلق أي دعم مالي أو عسكري منذ أكثر من عام، وذلك بعد توقف البرنامج الأميركي الذي بدأ بالانحسار مطلع العام الماضي.