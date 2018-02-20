أنقرة: القصف التركي أجبر قوات الأسد على عدم دخول عفرين

قال الإعلام التركي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأسد تراجعت قبل الوصول إلى عفرين بعد قصف مدفعي تركي.

وكانت ميليشيات حزب الله، أعلنت في وقت سابق، أن قوات النظام السوري دخلت منطقة #عفرين في شمال غرب سوريا.

وقال المصدر نفسه إن ما يسمى القوات الشعبية وهي ميليشيات تابعة لجيش الأسد دخلت المدينة قادمة من حلب، وهو الخبر الذي أكدته من الجانب الكردي أيضا قناة روناهي.

كما أكدت وحدات الحماية الكردية، في وقت سابق أن قوات النظام السوري ستنتشر على الحدود مع تركيا.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ أنقرة نجحت في إيقاف انتشار محتمل لقوات النظام السوري في منطقة عفرين.

وأعلن أردوغان في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه في البرلمان أنه خلال الأيام المقبلة، وبشكل سريع، ستحاصر القوات التركية مركز مدينة عفرين.

وأضاف أنّ الهدف هو جعلها بيئة آمنة وقابلة للعيش بالنسبة للاجئين السوريين.