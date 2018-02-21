تواصل القصف العنيف على الغوطة.. مقتل 24 بينهم أطفال

قُتل 24 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال، الأربعاء، جراء قصف جوي لقوات النظام على #الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ليقارب عدد القتلى منذ بدء التصعيد على المنطقة 300 قتيل، وفق ما أحصى #المرصد_السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "بلغت حصيلة القتلى الأربعاء 24 مدنياً بينهم 3 أطفال، قتل معظمهم جراء قصف لقوات النظام بالبراميل المتفجرة على بلدة كفربطنا".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة #انطونيو_غوتيريس، مساء الثلاثاء، عن "قلقه العميق" من تصاعد العنف في الغوطة الشرقية في #سوريا، حيث واصلت قوات النظام السوري قصفها الكثيف على منطقة #الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب #دمشق، ما تسبب بمقتل 106 مدنيين على الأقل الثلاثاء في حصيلة دموية جديدة، في حين نددت الأمم المتحدة بتعرض 6 مستشفيات للقصف في المنطقة في غضون 48 ساعة.

وحض غوتيريس جميع الأطراف على التزام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين.

وقُتل 250 شخصاً في قصف على منطقة الغوطة الشرقية في 48 ساعة منذ ليل الأحد، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.