قصف مركز روسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، إن أضرارا لحقت بمركز روسي لمراقبة وقف إطلاق النار جراء قصف من منطقة #الغوطة_الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خارج العاصمة السورية #دمشق.

ونقلت الوكالة عن الوزارة الروسية قولها "أصيبت مناطق سكنية وفنادق في دمشق وكذلك #المركز_الروسي_للمصالحة_السورية في قصف شرس من الجماعات المسلحة غير الشرعية من الغوطة الشرقية".

وأضافت "لحقت أضرار بالغة وسقط ضحايا من المدنيين. لم يسقط ضحايا من القوات المسلحة الروسية".

وتعرضت الغوطة الشرقية لموجة من الضربات الجوية ونيران الصواريخ والقصف مما أسقط 250 قتيلا على الأقل منذ مساء يوم الأحد.