12 قتيلاً بغارات لقوات موالية للأسد على الغوطة الشرقية

قال #المرصد_السوري لحقوق الإنسان، إن ما يربو على 12 شخصا أصيبوا ليلة، الثلاثاء إلى الأربعاء، في منطقة #الغوطة_الشرقية حيث تتعرض المنطقة المحاصرة إلى إحدى أعنف #عمليات_القصف منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات، ما أسفر عن سقوط 250 قتيلا على الأقل في 48 ساعة.

وأضاف المرصد أن قوات موالية للنظام السوري أطلقت الصواريخ وأسقطت براميل متفجرة من طائرات هليكوبتر على بلدات وقرى بالمنطقة الريفية التي تقع خارج دمشق وتعتبر آخر معقل كبير لمقاتلي المعارضة المناهضين لبشار الأسد قرب العاصمة.

لكن المرصد أشار إلى أن وتيرة القصف هدأت بعض الشيء خلال الليل بعد تكثيف كبير للضربات التي بدأت في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد.

ونددت الأمم المتحدة بالهجوم على الغوطة الشرقية "التي يعيش فيها 400 ألف شخص"، والتي أصيبت فيها مستشفيات وبنية أساسية مدنية أخرى ووصفته بأنه غير مقبول، كما حذرت من أن القصف قد يصل إلى حد جرائم الحرب.

ويقول النظام السوري وحليفته روسيا التي تدعم الأسد بالقوة الجوية منذ 2015، إنهما لا تستهدفان المدنيين. كما ينفي الجانبان استخدام البراميل المتفجرة التي تسقط من طائرات هليكوبتر وتدين الأمم المتحدة استخدامها.

وأثارت الأوضاع في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2013 قلق وكالات الإغاثة على نحو متزايد حتى قبل الهجوم الأخير، إذ يتسبب نقص الغذاء والدواء وغيرهما من الضرورات الأساسية في المعاناة والمرض.