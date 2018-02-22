أنباء عن دخول قوات النظام منطقة في حلب خاضعة للأكراد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن قوات النظام السوري دخلت منطقة خاضعة لسيطرة مقاتلين أكراد في مدينة #حلب.

ومنذ سنوات تسيطر #وحدات_حماية_الشعب الكردية السورية على منطقة في شمال حلب حيث حاربت جماعات مناوئة للنظام طردت من المدينة في ديسمبر 2016.

ودخل مقاتلون يدعمون النظام السوري منطقة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الثلاثاء لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية على التصدي لهجوم تشنه تركيا وجماعات معارضة متحالفة معها.

وقال شاهد عيان في المنطقة إن قوات النظام دخلت أحياء الهلك وبني زيد وبستان الباشا الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وذكر المرصد أن قوات النظام بدأت في دخول المناطق بشمال مدينة حلب الخاضع لسيطرة القوات الكردية.

في المقابل، نفت وحدات حماية الشعب دخول أي قوات تابعة للنظام إلى تلك الأحياء في حلب.