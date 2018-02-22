الأزهر: معاناة الغوطة الشرقية "مأساة إنسانية" يجب وقفها

أدان #الأزهر ما يحدث في #الغوطة_الشرقية، ووصف ما تشهده المنطقة بـ"المأساة الإنسانية".

وقال الأزهر في بيان له مساء الخميس إنه يدين بشدة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها سكان منطقة "الغوطة الشرقية" في سوريا، وطالب كافة الأطراف ذات الصلة والمنظمات الإنسانية، بإنهاء معاناة السكان المحاصرين، والوقف الفوري لاستهداف #المدنيين، وإمدادهم بالمواد الإغاثية ومستلزمات الحياة الضرورية.

كما أكد بيان الأزهر أن الصور والمشاهد المروعة التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية لمعاناة #أهالي_الغوطة وغيرها من مناطق #سوريا توجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده من أجل إيقاف دوامة الدمار والاقتتال المستمرة منذ سنوات، والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء #الشعب_السوري ، فضلاً عن تشريد عدة ملايين آخرين.

وأعرب الأزهر عن دعمه للجهود المخلصة التي تبذلها #مصر من أجل إحلال السلام في سوريا، ووقف نزيف الدماء، والحفاظ على وحدة البلاد، وتلبية طموحات الشعب السوري.