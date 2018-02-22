جعجع: ما يحدث في الغوطة الشرقية وصمة عار

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" #سمير_جعجع، أن "ما يحصل في #الغوطة_الشرقية وصمة عار على جبين البشرية جمعاء، فمهما كانت الأسباب أو الحجج أو الأعذار لا شيء يبرر قتل المدنيين الأبرياء "بالجملة" عن سابق تصوّر وتصميم وبالأسلحة الثقيلة كافة حتى إذا كانت هذه فعلاً، وهي غير ذلك، حرباً على الإرهاب.

وأشار جعجع إلى أنه "ليس هناك من إرهاب نتائجه أسوأ وأفظع من الذي يحدث في الغوطة الشرقية".

وشدد جعجع في بيان على أن التصريحات "لا تفيد في الأوضاع المماثلة والبكاء والنحيب لا يخلّص طفلاً واحداً، والحل الوحيد في هكذا حالات هو أن يتدخل المجتمع الدولي عسكرياً لوقف المجزرة التي ترتكب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية".