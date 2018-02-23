بلهجة غاضبة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة فورية بالغوطة

دعا #الاتحاد_الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في #الغوطة_الشرقية في سوريا، وإدخال شاحنات المساعدات إليها، مستخدما بيانا شديد اللهجة للتعبير عن غضبه من القصف الذي تتعرض له الغوطة.

وقال التكتل "لا يجد الاتحاد الأوروبي كلمات لوصف الرعب الذي يعيشه سكان الغوطة الشرقية".

وأضاف في البيان الذي وافقت عليه كل حكومات الدول الأعضاء وعددها 28 "دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين واجب أخلاقي وأمر عاجل. يجب أن يتوقف القتال الآن".

وكان مبعوث #الأمم_المتحدة جدد دعوته لوقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف "المروع" للغوطة الشرقية المحاصرة، وقصف العاصمة السورية #دمشق بقذائف مورتر دون تمييز.

ووفق وكالة إنترفاكس، اليوم الجمعة، فقد نقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف قوله إن #روسيا على استعداد للتصويت لصالح مسودة قرار #مجلس_الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في #سوريا.