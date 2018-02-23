قبل التصويت.. دي ميستورا يطالب بوقف القصف المروع للغوطة

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا، الجمعة، الدول الضامنة لعملية #أستانا وهي #روسيا وإيران وتركيا إلى الاجتماع بسرعة لإعادة تثبيت مناطق عدم التصعيد في #سوريا.

كما دعا #الاتحاد_الأوروبي لوقف فوري لإطلاق نار في الغوطة الشرقية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وكرر مبعوث #الأمم_المتحدة دعوته لوقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف "المروع" للغوطة الشرقية المحاصرة وقصف العاصمة السورية #دمشق بقذائف مورتر دون تمييز.

وقال دي ميستورا في بيان تلته المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة في #جنيف، إن وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أي معوقات وإجلاء للمرضى والمصابين إلى خارج الغوطة.

وشدد دي ميستورا على ضرورة أن يتبع الهدنة دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أي معوقات، وتسهيل إجلاء المرضى والمصابين خارج #الغوطة_الشرقية.

وجاء بيان دي ميستورا قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة تستمر 30 يوما في سوريا.

وكانت بعثة الكويت بالأمم المتحدة والتي ترأس #مجلس_الأمن الدولي خلال شهر فبراير، قالت إن المجلس سيجري تصويتا اليوم الجمعة (16:00 بتوقيت غرينتش) على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي.

ويتطلب القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض.