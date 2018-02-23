لافروف: روسيا مستعدة للتصويت على هدنة في سوريا

نقلت وكالة إنترفاكس، اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف قوله إن #روسيا على استعداد للتصويت لصالح مسودة قرار #مجلس_الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في #سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن #واشنطن رفضت تعديل القرار ليشمل ضمانات بأن جماعات المعارضة ستحترم وقف إطلاق النار.

وكان مبعوث #الأمم_المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد دعا مجددا لوقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف "المروع" للغوطة الشرقية المحاصرة وقصف العاصمة السورية #دمشق بقذائف مورتر دون تمييز.

كما دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية في سوريا، وإدخال شاحنات المساعدات إليها، مستخدما بيانا شديد اللهجة للتعبير عن غضبه من القصف الذي تتعرض له الغوطة.

وكانت بعثة الكويت بالأمم المتحدة والتي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر فبراير، قالت إن المجلس سيجري تصويتا اليوم الجمعة (16:00 بتوقيت غرينتش) على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي.

وتأجل التصويت لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت غرينتش) وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته #السويد والكويت.

ويتطلب القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض.