ماكرون وميركل طلبا دعم بوتين لإقرار هدنة بسوريا

قال مصدر بقصر #الإليزيه، اليوم الجمعة، إن المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، كتبا خطابا للرئيس الروسي فلاديمير #بوتين يطلبان فيه دعمه لمشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في #سوريا.

وذكرت مصادر دبلوماسية بشكل منفصل أن ميركل وماكرون يعتزمان التحدث مع بوتين معا في المساء في ضوء نتيجة التصويت في #مجلس_الأمن.

وقال مصدر الإليزيه إن الزعيمين يجريان محادثات مع روسيا لضمان عدم عرقلة مشروع القرار.

وسيجري مجلس الأمن تصويتا اليوم الجمعة (16:00 بتوقيت غرينتش) على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي.