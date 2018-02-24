مجلس الأمن يصوت بالإجماع على هدنة في سوريا

صوت #مجلس_الأمن الدولي السبت، بالإجماع لصالح قرار هدنة في سوريا.

وطالب منصور العتيبي، مندوب دولة الكويت في جلسة مجلس الأمن اليوم من أجل هدنة في سوريا جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في كل البلاد لـ 30 يوما.

وأضاف المندوب الكويتي أنهم اعتمدوا قرار الهدنة بمثابة خطوة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

وأكد المندوب أن القرار يطالب بالسماح بإدخال المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة في سوريا.

من جهته، أعلن مندوب السويد أولوف سكوغ من نيويورك أن بلاده قدمت مع دولة الكويت مسودة قرار لوقف الأعمال القتالية في سوريا 30 يوما.

وأضاف مندوب السويد أنه تم اعتماد القرار السبت سوف يحد من العنف في #سوريا، وسيسمح بدخول المساعدات.

وأكد المندوب أن مسودة القرار حول سوريا تستثني القاعدة والنصرة من الهدنة.

وأضاف مسودة القرار تطالب بالسماح بدخول المساعدات إلى المناطق السورية المحاصرة.

هيلي: روسيا "مدعوّة" للمساعدة في حل الصراع

دعت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مجلس الأمن في جلسته السبت من أجل هدنة في سوريا، نظام الأسد وحلفاؤه للالتزام بقرار المجلس وقف إطلاق النار فورا.

وقالت هيلي: "يجب أن نسعى جميعا لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا".

وأضافت هيلي أن نظام الأسد يجب أن يتوقف عن عملياته في الغوطة الشرقية.

كما دعت المندوبة الأميركية روسيا للمساعدة في حل الصراع في سوريا.

وأكدت هيلي أن تأخر روسيا في الموافقة على مشروع القرار تسبب بوقوع المزيد من الضحايا. مشيرة إلى أن روسيا قد عارضت مشروع القرار بشأن سوريا، يوم الجمعة.

مندوب موسكو: إظهار روسيا بدور المذنب لا ينفع

أمل مندوب #روسيا في مجلس الأمن السبت، من جميع الأطراف المؤثرة المساهمة بالتوصل لحل في سوريا.

وأضاف المندوب الروسي أن بلاده "قلقة" من التهديدات الأميركية تجاه النظام في سوريا.

وتابع المندوب أن روسيا تعلم بأن الوضع الإنساني في سوريا "صعب".

وقال: "يجب أن نسعى إلى إيجاد حلول ملموسة في سوريا، يجب العمل بشكل ملموس بدلا من إظهار روسيا بصورة المذنب".

مندوب النظام:"مستمرون بمكافحة الإرهاب"

قال #بشار_الجعفري مندوب النظام السوري في كلمته أمام مجلس الأمن السبت، إن العاصمة السورية دمشق تعاني أوضاعا صعبة "جراء إرهاب الغوطة"، بحسب تعبيره.

وادعى الجعفري أن نظام #الأسد قد تعامل بجدية مع كافة مبادرات التهدئة في سوريا.

وأضاف الجعفري: "التزمنا باتفاق أستانا المتعلق بمناطق خفض التصعيد، لكن الجماعات المسلحة لم تلتزم".

وزعم الجعفري أن حكومة النظام السوري "تتخذ الخطوات اللازمة لحماية #المدنيين".

وقال الجعفري لمجلس الأمن: "طبقوا قراراتكم الـ30 الذين اتخذتموها بشأن سوريا".

واتهم الجعفري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يسعى لتضليل الرأي العام الغربي، وبأنه يقدم معلومات مغلوطة.

وأكد الجعفري أن نظامه سيستمر بما أسماه "مكافحة الإرهاب بمساعدة حلفائهم".

واتهم الجعفري أيضا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بالتخطيط لتقسيم سوريا.

وقال الجعفري: "لدينا الحق بمقاومة القوات الأميركية الموجودة على أراضينا".

تعثر للمفاوضات بسبب روسيا

وتعثرت المفاوضات بسبب مطالبة روسيا بأن تلتزم الجماعات المسلحة التي تقاتل رئيس النظام #بشار_الأسد بالهدنة.

وفي تنازل لروسيا ينص مشروع القرار على أن وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد تنظيم داعش او القاعدة، بالإضافة الى "الأشخاص والجماعات والمنشآت والكيانات" المرتبطة بالمجموعات الإرهابية.

ويطالب مشروع القرار برفع كل شكل من أشكال الحصار، ويشمل ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، كما ويطلب من كل الأطراف "وقف حرمان المدنيين من المواد الغذائية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".

واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة ضد مشاريع قرار حول سوريا تستهدف حليفها النظام السوري في دمشق. وفي تشرين الثاني/نوفمبر استخدمت حق النقض لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول هجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا.