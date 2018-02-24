قبيل تصويت مجلس الأمن.. أنقرة تدعو إلى وقف مجزرة الغوطة

دعت #تركيا المجتمع الدولي، السبت، إلى المطالبة بـ"وقف المجزرة" في #الغوطة_الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب #دمشق، التي تتعرض منذ أيام لقصف عنيف من قوات النظام ويفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي بشأنها.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن عبر تويتر "سيجري اليوم تصويت في مجلس الأمن الدولي لوقف الهجمات وإتاحة تسيير المساعدات. على العالم أن يقول (أوقفوا هذه المجزرة) بصوت واحد".

وأضاف المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أن "نظام الأسد يرتكب مجزرة في الغوطة الشرقية".

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تصويت مقرر في الساعة 17,00 في مجلس الأمن الدولي بشأن إعلان هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا، بعد إرجائه عدة مرات سعيا لتفادي استخدام روسيا، حليفة النظام السوري، حق النقض (فيتو).

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من 500 مدني بينهم حوالي مئة طفل نتيجة القصف المكثف لقوات #النظام_السوري على الغوطة قرب دمشق.

من جهته، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قلت تعليقاته على الموضوع منذ تجدد حملة القصف على الغوطة الشرقية، المجتمع الدولي على اكتفائه بـ"الإدانات المعتادة" للنظام السوري.