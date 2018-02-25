تركيا: هدنة سوريا لن تؤثر على عملية عفرين

ذكر نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداج، أن قراراً أقره بالإجماع #مجلس_الأمن الدولي بشأن وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في #سوريا لن يؤثر على العملية التي تشنها بلاده ضد المقاتلين الأكراد في منطقة #عفرين.

وجاء قرار مجلس الأمن السبت في أعقاب سبعة أيام من القصف المتواصل من جانب النظام على منطقة #الغوطة_الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

وكانت #تركيا قد رحبت في وقت سابق بالقرار.

وطالب رئيس المجلس، منصور العتيبي، في جلسة مجلس الأمن من أجل هدنة في سوريا، السبت، جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في كل البلاد لمدة 30 يوماً.

وقال العتيبي إنهم اعتمدوا قرار الهدنة وهذا يعد خطوة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، مؤكداً أن القرار يطالب بالسماح بإدخال المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة في سوريا.

ودعت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية، نيكي هيلي، نظام الأسد وحلفاءه للالتزام بقرار المجلس وقف إطلاق النار فوراً.

وقالت هيلي: "يجب أن نسعى جميعاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا".

من جهته، أمل مندوب #روسيا في مجلس الأمن من جميع الأطراف المؤثرة المساهمة بالتوصل لحل في سوريا، قائلاً إن بلاده "قلقة" من التهديدات الأميركية تجاه النظام في سوريا.