سوريا.. فصائل المعارضة الرئيسية في الغوطة ترحب بالهدنة

رحب الفصيلان المعارضان المتواجدان في الغوطة الشرقية لدمشق بقرار #مجلس_الأمن الذي يطالب بهدنة 30 يوما في #سوريا.

كذلك، رحبت "بحذر" الهيئة العامة للمفاوضات السورية بالقرار الأممي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

وتعهد فصيل جيش الإسلام وفصيل فيلق الرحمن في بيانين منفصلين بحماية قوافل الإغاثة التي ستدخل الجيب المحاصر الخاضع لسيطرة #المعارضة المسلحة قرب دمشق.

وقالت الفصائل إنها ستلتزم بالهدنة، لكنها أعلنت أنها سترد على أي انتهاكات من قبل النظام السوري وحلفائه.

وكان #مجلس_الأمن الدولي قد صوت السبت، بالإجماع لصالح قرار هدنة في سوريا.

وطالب منصور العتيبي، مندوب دولة الكويت في جلسة مجلس الأمن اليوم من أجل هدنة في سوريا جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في كل البلاد لـ 30 يوما.

وأضاف المندوب الكويتي أنهم اعتمدوا قرار الهدنة بمثابة خطوة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

وأكد المندوب أن القرار يطالب بالسماح بإدخال المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة في سوريا.