محادثات روسية فرنسية ألمانية لتطبيق هدنة سوريا سريعاً

دعا الرئيسان الروسي، فلاديمير #بوتين، والفرنسي إيمانويل #ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل، إلى "مواصلة الجهود المشتركة" من أجل الهدنة في #سوريا، واتفقوا على "تسريع تبادل المعلومات" حول الوضع في هذا البلد، وذلك خلال محادثة هاتفية، الأحد، وفق الكرملين.

وقال المصدر في بيان إن بوتين وماكرون وميركل "شددوا على مواصلة الجهود المشتركة بهدف تطبيق كامل وفي أسرع ما يمكن" لقرار مجلس الأمن الدولي حول هدنة تستمر شهراً في سوريا.

وأفاد الكرملين بأن القادة الثلاثة "أعربوا عن ارتياحهم" إزاء نجاح مجلس الأمن في الاتفاق على قرار كان ثمرة "عمل مشترك وبناء" السبت.

وأبلغ بوتين نظيره الفرنسي والمستشارة الألمانية بالخطوات التي تقوم بها موسكو لإجلاء المدنيين وايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفقاً للبيان.

وأضاف الكرملين أنه لفت الانتباه إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد المجموعات الإرهابية".

كما طالبت ألمانيا وفرنسا روسيا بممارسة "أقصى الضغوط" على النظام للتوصل إلى تطبيق "فوري" لقرار الهدنة، وفق ما أعلنت برلين.

وشدد ماكرون وميركل على "الأهمية الحيوية لتطبيق سريع وشامل للقرار" الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، بحسب بيان لمكتب ميركل الذي أضاف أنهما وجها "نداء على هذه الخلفية إلى روسيا بممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري من أجل تعليق فوري للغارات الجوية والمعارك".