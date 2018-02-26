بوتين يبحث أوضاع الغوطة مع مجلس الأمن القومي

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله الاثنين، إن الرئيس فلاديمير #بوتين ناقش الوضع في #الغوطة_الشرقية بـ #سوريا مع مجلس الأمن القومي.



ونسبت تاس لبيسكوف القول إن مجلس الأمن القومي عبر عن قلقه إزاء "الأفعال الاستفزازية" لمقاتلي المعارضة السورية.

وكان بيسكوف قد قال، في وقت سابق الاثنين، إن الوضع في الغوطة الشرقية يبعث على القلق الشديد.

وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "الإرهابيون لا يلقون أسلحتهم ويتخذون السكان المحليين رهائن. هذا هو السبب الرئيسي في موقف بالغ التوتر".

كما استشهد بيسكوف ببيان لوزارة الدفاع الروسية، صدر الأحد، قال إن #موسكو لديها معلومات عن احتمال استخدام #مواد_كيمياوية في الغوطة.

وكانت الإدارة الصحية في منطقة الغوطة قد أكدت أن أشخاصاً عانوا من أعراض مماثلة لتلك التي تصيب من تعرَض لغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق الأحد وأن طفلاً واحداً لقي حتفه.