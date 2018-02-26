تركيا تطلب رسمياً تسلّم الزعيم الكردي السوري السابق

قال نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ إن بلاده قدمت وثائق إلى #السلطات_التشيكية تطلب فيها رسمياً تسليم الزعيم السابق لحزب كردي سوري.

واعتقل صالح مسلم، الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، في العاصمة التشیكیة، براغ السبت الماضي بموجب "إشعار أحمر" من الإنتربول بناء على طلب أنقرة اعتقاله.

وتعتبر تركيا الحزب "جماعة إرهابية" على ارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض حرباً ضد الدولة التركية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتم إدراج مسلم على قائمة أكثر المطلوبين لدى #تركيا في وقت سابق من شباط/فبراير الجاري ورصدت مكافأة مليون دولار لمن يساعد في الإبلاغ عنه.

وأصدر الادعاء التركي الاثنين، أمراً جديداً باعتقاله واتهم مسلم ونحو 30 شخصاً آخرين بتهمة الضلوع في هجمات بالقنابل على مكتب للضرائب في أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بوزداغ خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة اليوم الاثنين إن #وزارة_العدل التركية أرسلت "ملفاً رسمياً" من أجل تسليم صالح مسلم.

وتوقع السفير التركي في #براغ أحمد نجاتي بيجالي في مقابلة مع الأناضول أن يمثل مسلم أمام محكمة براغ الثلاثاء، والتي ستصدر قرارها بشأن بقائه قيد الاحتجاز.