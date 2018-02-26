روسيا "تبشر" بهدنة 5 ساعات يومياً في الغوطة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الاثنين أن جيش النظام السوري سيعلق الضربات الجوية على منطقة #الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة خلال هدنة يومية مدتها خمس ساعات اعتبارا من الثلاثاء.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الميجر جنرال يوري يفتوشينكو رئيس مركز المراقبة الروسية في #سوريا قوله إن المركز سيقوم مع النظام السوري بإجلاء المرضى والمصابين من المنطقة.

وأضاف أن النظام السوري أعد "ممرا إنسانيا" لخروج المدنيين وأنه وزع منشورات بشأن تفاصيل الإجلاء.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أمر الاثنين بإعلان هدنة إنسانية يومية اعتبارا من الثلاثاء في الغوطة الشرقية بسوريا.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كما نقلت عنه الوكالات الروسية "بأمر من الرئيس الروسي وبهدف تجنب الخسائر في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، سيتم إعلان هدنة إنسانية يومية، اعتبارا من 27 شباط/فبراير من الساعة 9,00 وحتى 14,00".

ويأتي الإعلان بعد يومين من موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يطالب بوقف إطلاق النار 30 يوماً في سائر أنحاء سوريا.

وتعرضت الغوطة الشرقية لقصف عنيف من قوات النظام السوري لأسابيع.