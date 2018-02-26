بوتين يأمر بهدنة إنسانية يومية بالغوطة الشرقية

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، بإعلان " #هدنة_إنسانية " يومية اعتبارا من الثلاثاء في #الغوطة_الشرقية بسوريا، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية الاثنين.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كما نقلت عنه الوكالات الروسية "بأمر من الرئيس الروسي وبهدف تجنب الخسائر في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، سيتم إعلان هدنة إنسانية يومية، اعتبارا من 27 شباط/فبراير من الساعة 9,00 وحتى 14,00".

ويأتي الإعلان بعد يومين من موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يطالب بوقف إطلاق النار 30 يوما في سائر أنحاء سوريا.

وتعرضت الغوطة الشرقية لقصف عنيف من قوات النظام السوري لأسابيع. وقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص يوم الاثنين وسط استمرار الغارات الجوية والقصف، وفق نشطاء محليين.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت عن المتحدث باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله الاثنين، إن الرئيس فلاديمير #بوتين ناقش الوضع في #الغوطة_الشرقية بـ #سوريا مع مجلس الأمن القومي.

وكان ناشطون سوريون قالوا إن 26 قتيلا سقطوا الأحد جراء غارات النظام على #الغوطة_الشرقية. فيما أفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة على أطراف الغوطة وذلك رغم صدور القرار الدولي بوقف إطلاق النار.