لافروف: وقف النار بسوريا لا يشمل المعركة ضد الإرهابيين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، إن "وقف إطلاق النار في سوريا لا يشمل معركة دمشق ضد الإرهابيين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأضاف لافروف أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يحمي مقاتلي "جبهة النصرة" في #الغوطة_الشرقية و #إدلب، بحسب تعبيره.

وقال وزير الخارجية الروسي إن وقف إطلاق النار في #سوريا سيبدأ عندما تتفق كل الأطراف على كيفية تنفيذه، واصفاً تقارير عن استخدام غاز #الكلور في الغوطة الشرقية بأنها "استفزاز".

ونقلت الوكالة الروسية عن لافروف قوله: نتوقع المزيد من التصريحات الكاذبة عن استخدام #الأسلحة_الكيمياوية في سوريا.

وأضاف: سنطلب من واشنطن تفسيراً للتصرفات التي تنتهك وحدة الأراضي السورية.