"حظر الأسلحة الكيمياوية" تحقق في هجمات الغوطة الشرقية

صرحت مصادر دبلوماسية لرويترز بأن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تحقق في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة في #الغوطة_الشرقية المحاصرة الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية لتحديد ما إن كانت أسلحة محظورة قد استخدمت.

وقالت المصادر إن المنظمة التي يقع مقرها في #لاهاي فتحت تحقيقا يوم الأحد في تقارير تحدثت عن تكرار استخدام قنابل الكلور هذا الشهر في المنطقة القريبة من العاصمة #دمشق.

إلى ذلك، لم تمض ساعات قليلة على دخول هدنة الساعات الخمس التي أقرتها #روسيا حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، حتى أفاد ناشطون سوريون بمقتل مدنيين اثنين إثر قصف ممر لخروج المدنيين العالقين في الغوطة الشرقية.

في حين نقلت وكالة تاس للأنباء عن #الجيش_الروسي اتهامه لمقاتلي المعارضة السورية في #الغوطة_الشرقية بإمطار ممر إنساني بقذائف المورتر.

وأضاف الجيش أنه لم يتمكن مدني واحد من المغادرة عبر الممر الذي يهدف إلى السماح للمدنيين بالخروج من منطقة الصراع.