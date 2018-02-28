جنرال أميركي: روسيا تشعل الحريق في سوريا وتطفئه

قال قائد القيادة المركزية الأميركية إن #روسيا تلعب دورا يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا، وتقوم بدور كل من "مشعل الحريق ورجل الإطفاء" في نفس الوقت بينما انهارت هدنة قصيرة الأجل أعلنتها موسكو من طرف واحد في منطقة #الغوطة_الشرقية قرب دمشق.

وأضاف القائد العسكري الأميركي جوزيف فوتيل خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي "من الناحية الدبلوماسية والعسكرية تلعب موسكو دور كل من مشعل الحريق ورجل الإطفاء، حيث تشعل التوترات بين كل الأطراف في سوريا، ثم تلعب دور المحكم لحل النزاعات في محاولة لتقويض وإضعاف المواقف التفاوضية لكل طرف".

وقام #جيش_النظام السوري وحلفاؤه خلال الأسبوع المنصرم بقصف عنيف على الغوطة الشرقية، فيما يعد إحدى أعنف عمليات القصف التي شهدتها الحرب السورية مما أسفر عن مقتل مئات.

وفشلت دعوة روسية، الثلاثاء، لهدنة مدتها 5 ساعات يوميا في وقف القصف، إذ قال السكان إن طائرات حربية تابعة للنظام استأنفت قصف المنطقة بعد فترة هدوء وجيزة.

وقالت الأمم المتحدة إنه ثبت أن من المستحيل مساعدة المدنيين أو إجلاء الجرحى، وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما كما طالب مجلس الأمن الدولي.