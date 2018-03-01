أميركا: الهدنة الروسية في سوريا سخرية

وصفت نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كيري، الهدنة التي أقرتها #روسيا في #سوريا لخمس ساعات يومياً بالسخرية، معتبرة أنها تحدٍّ صارخ لدعوة مجلس الأمن بالتهدئة في البلاد.

وقالت كيري: "منذ أن اتخذنا القرار 2401، أعلنت روسيا هدنة يومية مدتها خمس ساعات، وكانت تلك هي السخرية بعينها، حيث تحدت الدعوة بشكل صارخ مطالبة قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً على الأقل"، مؤكدة أنه "لا يمكن لروسيا أن تعيد كتابة بنود القرار الذي تفاوضوا وجلسوا هنا وصوتوا لصالحه من جانب واحد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، مساء الاثنين، أن جيش #النظام_السوري سيعلق الضربات الجوية على منطقة #الغوطة_الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، خلال هدنة يومية مدتها خمس ساعات اعتباراً من الثلاثاء.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رئيس مركز المراقبة الروسية في سوريا، الميجر جنرال يوري يفتوشينكو، قوله إن المركز سيقوم مع النظام بإجلاء المرضى والمصابين من المنطقة.

كما أشار إلى أن النظام أعد "ممراً إنسانياً" لخروج المدنيين، ووزع منشورات بشأن تفاصيل الإجلاء.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر، الاثنين، بإعلان هدنة إنسانية يومية اعتباراً من الثلاثاء في الغوطة الشرقية.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بحسب ما نقلت عنه الوكالات الروسية، إنه "بأمر من الرئيس الروسي وبهدف تجنب الخسائر في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، سيتم إعلان هدنة إنسانية يومية اعتباراً من 27 شباط/فبراير من الساعة 9.00 وحتى 14.00".

ويأتي الإعلان بعد يومين من موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يطالب بوقف إطلاق النار 30 يوماً في سائر أنحاء سوريا.