بوتين: عملية سوريا طوّرت قدرات روسيا الدفاعية والهجومية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا اختبرت أسلحة نووية جديدة، بما في ذلك صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، وطائرة غير مأهولة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء، واللذان سيكونان بمأمن من اعتراض العدو.

وقال بوتين في كلمة ألقاها إلى الأمة اليوم الخميس إن صاروخ كروز الذي يعمل بالطاقة النووية واختبر في الخريف الماضي له نطاق غير محدود وسرعة عالية وقادر على اختراق أي دفاع صاروخي.

كما قال الرئيس الروسي، إن #العملية_الروسية الجارية في #سوريا تظهر زيادة قدرات بلاده الدفاعية.

وأضاف بوتين مخاطبا #النواب_الروس أن العالم يعرف الآن أسماء كل أسلحتنا الرئيسية بعد عملية سوريا.

كما قال #بوتين إن روسيا طورت سلاحاً جديداً أسرع من الصوت لا ترصده #الأنظمة_المضادة_للصواريخ.

أضاف أن الطائرة غير المأهولة عالية السرعة تحت الماء قادرة على حمل رأس حربي نووي ويمكن أن تستهدف حاملات الطائرات والمرافق الساحلية.

وقال بوتين إن روسيا اختبرت أيضا صاروخا باليستيا ثقيلا جديدا عابرا للقارات يدعى "سرمات"، والذي يفوق نطاقه وعدد رؤوسه الحربية النوع السابق من هذه الصواريخ.