روسيا: مدنيون في الغوطة قدموا طلبات إجلاء عديدة

أعلن الجيش الروسي، الخميس، أن مدنيين في #الغوطة_الشرقية، الخاضعة لسيطرة #المعارضة في #سوريا، قدموا طلبات إجلاء عديدة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلاً عن الميجر جنرال الروسي فلاديمير زولوتوخين.

ونقلت تاس عن زولوتوخين قوله للصحافيين في دمشق إن "مقاتلي المعارضة يواصلون قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، مساء الاثنين، أن جيش #النظام السوري سيعلق الضربات الجوية على الغوطة الشرقية خلال هدنة يومية مدتها خمس ساعات اعتباراً من الثلاثاء.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رئيس مركز المراقبة الروسية في سوريا، الميجر جنرال يوري يفتوشينكو، قوله إن المركز سيقوم مع النظام بإجلاء المرضى والمصابين من المنطقة.

كما أشار يفتوشينكو إلى أن النظام أعد "ممراً إنسانياً" لخروج المدنيين ووزع منشورات بشأن تفاصيل الإجلاء.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر الاثنين بإعلان هدنة إنسانية يومية اعتباراً من الثلاثاء في الغوطة.