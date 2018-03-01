بالصور.. قاعدة إيرانية جديدة قرب دمشق

يتصدر التغلغل الإيراني في #سوريا عناوين وسائل الإعلام العالمية. ويبدو مؤخراً أنه تعدى مرحلة الميليشيات التي تقاتل إلى جانب #الأسد وحسب، فالقواعد الإيرانية تزداد اتساعاً محيطة بالعاصمة دمشق.

ونشرت شبكة فوكس نيوز الأميركية صوراً التقطت عبر الأقمار الاصطناعية لما قالت إنها قاعدة عسكرية جديدة شيدتها #إيران حديثاً على بعد 12 كيلومتراً شمال غربي دمشق في جبل قرب بلدة بسيمة.

كما يظهر مستودعان للأسلحة- بحسب شبكة فوكس نيوز- يستخدمان لتخزين #صواريخ_باليستية قصيرة ومتوسطة المدى. ووفقاً للشبكة فإن هذه القاعدة يشرف عليها #فيلق_القدس الإيراني.

وتأتي هذه المعلومات بعد نحو ثلاثة أشهر على غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً إيرانياً جنوب دمشق. وتبع ذلك في مطلع شباط/فبراير الماضي اختراق طائرة إيرانية للأجواء الإسرائيلية، حيث شنت #إسرائيل حينها سلسلة غارات على مواقع إيرانية في سوريا، كما أسقطت طائرة لها بعد إصابتها بمضادات أرضية.