مسؤول روسي: 20 قاعدة أميركية في سوريا

المصدر: موسكو، دبي - رويترز، قناة الحدث

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول بمجلس الأمن الروسي قوله الخميس إن #الولايات_المتحدة أقامت نحو 20 قاعدة عسكرية في #سوريا على أراض خاضعة لسيطرة الأكراد.

وقال ألكسندر فنيديكتوف، مساعد أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، إن واشنطن تمد الأكراد بأحدث الأسلحة، وفق الوكالة.

كما أعلن أن عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعوقه التدخل الخارجي في الأزمة السورية.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قد قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء قاعدة جديدة لقواتها في سوريا على بعد 60 - 70 كيلومتراً من قاعدة التحالف الدولي في التنف.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام رسمية تركية، في كانون الثاني/يناير الماضي، أن الولايات المتحدة أبلغت #تركيا أنها لن تزود #وحدات_حماية_الشعب_الكردية السورية بأي أسلحة أخرى.

وأثار إمداد #واشنطن للقوات السورية الكردية بالسلاح والتدريب والدعم الجوي غضب أنقرة، التي ترى في وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني المناهض لها.