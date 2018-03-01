يوم ثانٍ من هدنة الغوطة.. والمدنيون عالقون

أعلن مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن نحو 40 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى #الغوطة_الشرقية قرب دمشق.

وأكد لوكوك استمرار القصف مع انتهاء اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أمرت بها روسيا في الغوطة.

وأشار إلى أن الممر الذي تحرسه عناصر النظام وقوات روسية لم يشهد خروج أحد من المدنيين حتى الآن.

وكان #مجلس_الأمن الدولي قد عقد الأربعاء، جلسة للاستماع إلى تقرير حول الوضع الإنساني في #سوريا.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، #مارك_لوكوك، إن قتلى وجرحى سقطوا في منطقة #الشيفونية بالغوطة من جراء قصف بغاز #الكلور.

وأكد أن قرار الهدنة لم ينفذ في سوريا حتى الآن، مشيراً إلى أن هدنة الـ 5 ساعات التي أعلنتها #روسيا في الغوطة لا تكفي لدخول قافلة مساعدات.

وأشار إلى أن الأوضاع تأزمت بشكل كبير منذ تبني قرار الهدنة في #سوريا.

وحذر المسؤول الأممي من أن سوريا تشهد المزيد من الوفيات بسبب الجوع والمرض والقصف المتواصل في سوريا.

وأعلن أن #مخيمات_اللجوء السورية تجاوزت قدرتها الاستيعابية بنسبة 400%.