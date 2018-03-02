قوات النظام السوري تسيطر على قرى بمشارف الغوطة الشرقية

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام استعادت قرى واقعة على مشارف الغوطة الشرقية بعد هجوم بري، وذلك على الرغم من الهدنة التي أعلنتها روسيا.

#المرصد_السوري_لحقوق_الإنسان أكد أن قوات النظام استعادت قرى واقعة على مشارف الغوطة، من بينها قريتا حوش زريقة وحوش الضواهرة على المشارف الشرقية والجنوبية الشرقية للغوطة.

العمليات العسكرية المتواصلة تأتي على الرغم من الخطة الروسية المعلنة لوقف إطلاق النار يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، بهدف السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة والسماح بدخول المساعدات.

الولايات المتحدة من جانبها أكدت أن الناس يخشون استغلال #الهدنة، فيما لا توجد مؤشرات على تسليم أي مساعدات إلى المنطقة.

التصريحات الأميركية تدعمها شهادات سكان من الغوطة الشرقية تحدثت عن عدم توقف القصف، وأنه لا أثر للهدنة.

القصف المتواصل على #الغوطة_الشرقية أوقع مئات القتلى والجرحى، ما جعله واحدا من أعنف المعارك التي شهدتها سوريا خلال سبعة أعوام هي عمر الأزمة.