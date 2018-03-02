مقتل 8 جنود أتراك وإصابة 13 في عفرين

أعلن الجيش التركي مساء الخميس مقتل 8 من جنوده وإصابة 13 آخرين بجروح في عملية #غصن_الزيتون الدائرة في عفرين بشمال سوريا ضد مقاتلين أكراد.

وذكر #الجيش_التركي أن عملية إجلاء سريعة للمصابين نفذت لنقلهم لتلقي العلاج.

وهذه الحصيلة التي أوردتها رئاسة أركان الجيش التركي في بيانين منفصلين، تُعتبر من بين الأكثر دموية للقوات التركية في يوم واحد من القتال في #سوريا منذ بدأ أنقرة عمليتها العسكرية في منطقة #عفرين.

وبهذا ترتفع حصيلة خسائر القوات التركية منذ بدأت عملية "غصن الزيتون" إلى 40 قتيلاً على الأقل.

كما قُتل أكثر من 200 مقاتل سوري موال لأنقرة و209 من وحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء عملية "غصن الزيتون"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد سقوط 112 قتيلا مدنياً، وهو أمر تنفيه أنقرة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تتواصل عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيشان التركي، مستهدفةّ وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية على مدى ثلاثة عقود.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تركيا سيطرت منذ بدء العملية على "115 نقطة استراتيجية" و87 قرية مما أجبر المقاتلين الأكراد على التقهقر من المنطقة المحاذية للحدود التركية.