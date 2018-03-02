ميركل وترمب: على روسيا الضغط على الأسد للالتزام بالهدنة

اتفق الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والمستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل في اتصال هاتفي، الخميس، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لوقف إطلاق النار 30 يوما في سوريا على الفور.

وقال متحدث باسم ميركل "اتفق الاثنان على ضرورة التزام النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين بالتطبيق الفوري والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 (لعام 2018). هذا القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا".

وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت في بيان "عبرت المستشارة والرئيس أيضا عن قلقهما إزاء تصريحات الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين الأخيرة بشأن تطوير أسلحة وتأثيرها السلبي على الجهود الدولية للحد من التسلح".