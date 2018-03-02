ناشطون: فصائل معارضة تسقط مروحية للنظام في الغوطة

أفاد ناشطون سوريون بأن فصائل معارضة أسقطت مساء الجمعة #مروحية_للنظام السوري في الغوطة الشرقية لدمشق.

كما أشار ناشطون إلى مقتل 25 مدنياً في حصيلة غارات النظام اليوم على #الغوطة.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع ضحايا مع استمرار قصف قوات #النظام_السوري للمدينة، حيث استعاد قرى واقعة على مشارف الغوطة الشرقية بعد هجوم بري، من بينها قريتا حوش زريقة وحوش الضواهرة على المشارف الشرقية والجنوبية الشرقية للغوطة.

وتأتي العمليات العسكرية المتواصلة على الرغم من الخطة الروسية المعلنة لوقف إطلاق النار يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، بهدف السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة والسماح بدخول المساعدات.