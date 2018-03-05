واشنطن تهاجم روسيا: قتلتم أبرياء في سوريا بحجة الإرهاب

هاجمت الولايات المتحدة الأحد موسكو، متهمة #روسيا بالتورط في قتل مدنيين بمنطقة #الغوطة الشرقية المحاصرة في #سوريا، قائلة إن طائرات الجيش الروسي نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة الشرقية في الفترة بين 24 و28 فبراير/شباط.



وقال البيت الأبيض في بيان "الولايات المتحدة تدين الهجمات العسكرية المستمرة التي يقوم بها نظام الأسد، مدعوماً من روسيا وإيران ضد سكان الغوطة الشرقية".

وتابع البيان "واصلت روسيا تجاهل شروط (وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة) وقتلت المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في شمال غربي سوريا.

إلى ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 34 مدنيا الأحد في قصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "بين القتلى 26 مدنياً، ضمنهم 11 طفلاً، قتلوا في قصف صاروخي وجوي على مدينة دوما وضواحيها الشرقية"، والتي باتت قوات النظام على بعد 3 كيلومترات منها.

هذا وأعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن العنف تصاعد في منطقة الغوطة الشرقية، رغم النداء الذي وجهته المنظمة الدولية قبل أسبوع لوقف إطلاق النار.

ووصفت المنظمة قصف الجيب السوري المحاصر بأنه عقاب جماعي للمدنيين "غير مقبول بالمرة".

وقال بانوس مومسيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، إن تقارير أفادت بمقتل قرابة 600 شخص وإصابة ما يربو على 2000 آخرين في هجمات جوية وبرية منذ 18 فبراير شباط. وأضاف أن قذائف المورتر التي انطلقت من الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة على دمشق أسفرت عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح.