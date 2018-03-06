تركيا تقيم مخيمات لإيواء 170 ألف شخص قرب إدلب

أعلنت وزارة الخارجية التركية عن خطط لـ #إقامة_مخيمات في 9 مواقع شمال #سوريا من أجل استضافة فارين من القتال، وذلك وسط هجوم تركي يستهدف مقاتلين أكراد سوريين.

وقال حامي أكسوي، المتحدث باسم الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن المخيمات ستقام في منطقة خاضعة لسيطرة قوات موالية لأنقرة، وكذلك في محافظة إدلب حيث تحاول القوات التركية إنشاء منطقة "خفض توتر" بموجب اتفاق مع روسيا وإيران.

وأضاف أكسوي أن المخيمات ستستقبل ما يصل إلى 170 ألف شخص.

تسيطر تركيا على مناطق واقعة حول بلدات الراعي والباب وجرابلس - وهي منطقة حدودية استولت عليها أنقرة ومسلحون تدعمهم من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية عام 2016.

كما شنت تركيا حملة للإطاحة بميليشيات كردية سورية - تعتبرها إرهابية - من جيب عفرين.