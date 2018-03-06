روسيا تعرض الخروج الآمن لمقاتلي المعارضة وأسرهم بالغوطة

عرض الجيش الروسي، الثلاثاء، على مقاتلي المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، الخروج الآمن لهم ولأسرهم، مؤكدأ أنه إذا تم قبول العرض فسيتم توفير الانتقالات والأمن.

وقال الجيش الروسي في بيان: "سنضمن الحصانة القضائية لكل مقاتلي المعارضة الذين يقبلون العرض".

وأضاف البيان أنه يمكن لمقاتلي المعارضة الذين سيغادرون المنطقة مع أسرهم أخذ أسلحتهم الشخصية معهم.

من جانبها، نفت جماعة "فيلق الرحمن" إجراء أي اتصال مع روسيا بشأن مقترحها بالخروج الآمن لمقاتلي المعارضة من الغوطة الشرقية.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم جماعة سورية معارضة إن "موسكو تصر على التصعيد العسكري وفرض التهجير القسري في الغوطة الشرقية".

وقال وائل علوان، المتحدث باسم جماعة فيلق الرحمن السورية المعارضة، الثلاثاء، إن موسكو تصر على التصعيد العسكري وتفرض التهجير القسري.