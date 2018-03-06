مقتل 39 عسكرياً روسياً في سقوط طائرة نقل في سوريا

أعلن مسؤولون روس أن طائرة نقل عسكري روسية سقطت في سوريا الثلاثاء ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 39 شخصا.

وقال الكرملين في بيان إن الطائرة وهي سوفيتية التصميم من طراز "أنتونوف 26" تحطمت في قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة #اللاذقية. وأضاف الكرملين أن خللا فنيا ربما يكون وراء سقوط الطائرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع قولها "وفقا لأحدث المستجدات، فقد كانت طائرة النقل أنتونوف 26، التي سقطت في قاعدة #حميميم الجوية، تقل 33 راكبا وطاقما من ستة أفراد. جميعهم من أفراد القوات المسلحة الروسية". وأضافت أن أفراد "الطاقم والركاب لقوا حتفهم".

ونقل التلفزيون الرسمي الروسي عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الطائرة لم تسقط "بنيران معادية". وأضاف أن الحادث وقع لدى هبوط الطائرة في حميميم وإنها سقطت على بعد نحو 500 متر من المدرج.

من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف في برقية عزاء إن الطائرة تحطمت أثناء عودة العسكريين للقاعدة بعد إنهاء مهمة قتالية لم يفصح عنها.

كما أكد الكرملين أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أطلع بوتين على الحادث في اتصال هاتفي، وأن الرئيس الروسي بعث بتعازيه إلى أقارب وزملاء القتلى.