أردوغان وروحاني يتفقان على الإسراع بهدنة الغوطة

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، ونظيره الإيراني، حسن #روحاني، في اتصال هاتفي، الأربعاء، على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار بـ #الغوطة_الشرقية في #سوريا، وفق مصدر بمكتب الرئاسة التركية.



وأكد الجانبان أهمية أن تبذل #تركيا و #روسيا و #إيران جهوداً مشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار، وفق المصدر.

وكان أردوغان قد أجرى أيضاً اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي، فلاديمير #بوتين، الثلاثاء، لبحث التطورات الحالية في الغوطة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق الأربعاء، إن رؤساء روسيا وإيران وتركيا يعتزمون الاجتماع في نيسان/إبريل لمناقشة الملف السوري.

وكانت وزارة خارجية كازاخستان قد أعلنت، الثلاثاء، أن اجتماعاً سيعقد بين وزراء خارجية الدول الثلاث، الراعية لعملية أستانا للسلام في #سوريا، في 16 آذار/مارس في #أستانا في غياب "مراقبين أو أطراف سوريين".

وترعى الدول الثلاث منذ كانون الثاني/يناير 2017 محادثات في أستانا بين النظام السوري والفصائل المعارضة، وتم التوصل في أيار/مايو إلى اتفاق لخفض التوتر يسري حالياً في أربع مناطق سورية.

وعقد اللقاء الأخير بين هذه الدول الثلاث يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر 2017 في أستانا دون تحقيق تقدم ملموس نحو حل النزاع الذي أوقع أكثر من 340 ألف قتيل منذ العام 2011.