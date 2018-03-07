اجتماع رئاسي روسي إيراني تركي في إبريل حول سوريا

قال المتحدث باسم الكرملين، الأربعاء، إن رؤساء روسيا وإيران وتركيا يعتزمون الاجتماع في إبريل لمناقشة الملف السوري.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان سيجتمعون لإجراء محادثات في إبريل/نيسان.

وتتعاون روسيا وتركيا وإيران عن كثب بشأن #سوريا ومن المرجح أن يكون الوضع هناك من بين المواضيع الرئيسية في أي محادثات.

وكانت وزارة خارجية كازاخستان أعلنت، الثلاثاء، أن اجتماعاً سيعقد بين وزراء خارجية الدول الثلاث، الراعية لعملية أستانا للسلام في #سوريا، في 16 مارس/آذار في #أستانا في غياب "مراقبين أو أطراف سوريين".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "لقاء الوزراء في أستانا مقرر بدون حضور مراقبين أو أطراف سوريين"، مضيفة "بحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية ستتم دعوة ممثل الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا".

ويأتي الإعلان عن المحادثات الجديدة في أستانا في الوقت الذي يواصل فيه النظام السوري قصفه المركز على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وترعى الدول الثلاث منذ يناير/كانون الثاني 2017 محادثات في أستانا بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، وتم التوصل في مايو/أيار إلى اتفاق لخفض التوتر يسري حالياً في أربع مناطق سورية.

وعقد اللقاء الأخير بين هذه الدول الثلاث يومي 21 و22 ديسمبر/كانون الأول 2017 في أستانا دون تحقيق تقدم ملموس نحو حل النزاع الذي أوقع أكثر من 340 ألف قتيل منذ العام 2011.