بوتين وأردوغان يناقشان الوضع في الغوطة وعفرين

أعلن الكرملين مساء الثلاثاء أن الرئيسين الروسي فلاديمير #بوتين والتركي رجب طيب أردوغان ناقشا الوضع في منطقة #الغوطة الشرقية بسوريا خلال اتصال هاتفي.

وقال بيان الكرملين إن #أردوغان أطلع بوتين أيضا على العملية التي تقوم بها تركيا في #عفرين بسوريا.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا أيضا المشروعات الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة.

وفي شأن عفرين، كانت فرنسا قد أعلنت أنها نصت تركيا بإيقاف عملياتها في المدينة الواقعة بشمال سوريا. وقال وزير خارجية فرنسا، الثلاثاء، أن التركيز الدولي حول سوريا ينصب حاليا على تطبيق وقف لإطلاق النار تدعمه الأمم المتحدة في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، لكن لا يمكن أيضا تجاهل الوضع في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال الوزير جان إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: "الرغبة في وقف إطلاق النار هي من أجل الجميع، من أجل #سوريا بأكملها. ينبغي أن نقول ذلك لأننا سوف نحتشد جميعا في الأيام القادمة حول مسألة الغوطة الشرقية، لكن الهدنة تنطبق أيضا على الجميع، بما في ذلك عفرين".