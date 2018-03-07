روسيا: جنرال بالجيش قتل في تحطم طائرة شحن عسكرية بسوريا

قال #الجيش_الروسي إن جنرالاً كان بين 39 شخصاً قتلوا في حادث تحطم طائرة شحن عسكرية في سوريا.

وذكرت وزارة #الدفاع_الروسية أن طائرة شحن من طراز "آن - 26" تحطمت أمس الثلاثاء بينما كانت تستعد للهبوط في #قاعدة_حميميم _العسكرية_في_سوريا، ما أسفر عن مقتل 33 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وأضافت في وقت لاحق أن جنرالا كان بين القتلى، وذكرت وسائل إعلام روسية أنه الميجور جنرال فلاديمير يريمييف.

وقالت الوزارة مساء الثلاثاء إن الطائرة كانت تحلق من #قاعدة_كويريس _الجوية بالقرب من حلب شمال #سوريا في الطريق لحميميم، وإنها لم تتعرض لإطلاق نار وإن الحادث قد يكون ناجماً عن عطل فني.